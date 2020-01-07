Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»

У львовских «Карпат» в скором времени может смениться владелец, сообщается на сайте болельщиков клуба.



По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана. В настоящее время основатель «Альфа-Банка» рассматривает возможность приобретения «Карпат».



Фридман является уроженцем Львова и был спонсором и инициатором основания проходившего там музыкального фестиваля «Альфа Джаз Фест». Отмечается, что с помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом. При этом он может выкупить доли как президента «Карпат» Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского.



В настоящее время «Карпаты», набрав 11 очков в 18 турах, занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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