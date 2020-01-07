Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»

Российский миллиардер Фридман может купить львовск
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
Футбол / Прочие турниры 0

У львовских «Карпат» в скором времени может смениться владелец, сообщается на сайте болельщиков клуба.

По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана. В настоящее время основатель «Альфа-Банка» рассматривает возможность приобретения «Карпат».

Фридман является уроженцем Львова и был спонсором и инициатором основания проходившего там музыкального фестиваля «Альфа Джаз Фест». Отмечается, что с помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом. При этом он может выкупить доли как президента «Карпат» Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского.

В настоящее время «Карпаты», набрав 11 очков в 18 турах, занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Экс-вице-президент «Карпат»: Федецкий за деньги поцелует даже эмблему с задницей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020