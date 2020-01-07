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Туран досрочно завершил аренду в «Истанбуле». Права на игрока принадлежат «Барселоне»

Туран досрочно завершил аренду в «Истанбуле». Права на игрока принадлежат «Барселоне»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», покинул расположение «Истанбул Башакшехир», за который выступал на правах аренды с 2018 года.

Как сообщается на официальном сайте турецкого клуба, арендный договор был досрочно расторгнут по инициативе 32-летнего футболиста, который выразил желание сменить обстановку. Руководство пошло ему навстречу.

«Мы бы хотели поблагодарить Арду Турана, одного из важнейших игроков турецкого футбола, который провёл сотню матчей за национальную команду, за его старания, а также пожелать ему успехов в оставшейся части карьеры», — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Туран после ухода из «Истанбула» вернётся в «Галатасарай», воспитанником которого является.

Туран должен вернуться в «Галатасарай». Права на него всё ещё принадлежат «Барселоне»
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