Тер Штеген, Дембеле и Артур не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

«Барселона» на своём официальном сайте огласила заявку на предстоящий розыгрыш Суперкубка Испании.
В список из-за травм не вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Артур Рамос и нападающий Усман Дембеле.
Заявка «Барселоны»:
вратарь: Нето, Игнасио Пенья, Арнау Тенас;
защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Мусса Ваг, Хуниор Фирпо, Рональд Араухо;
полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рикард Пуч, Алекс Кольядо;
нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Карлес Сайоль, Ансу Фати, Антуан Гризманн.
9 января «Барселоне» предстоит сыграть с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. Матч пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия), начало – в 22:00 мск. За вторую путёвку в финал поборются «Валенсия» и «Реал».
- 7 января 2020
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