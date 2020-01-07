Тер Штеген, Дембеле и Артур не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

«Барселона» на своём официальном сайте огласила заявку на предстоящий розыгрыш Суперкубка Испании.



В список из-за травм не вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Артур Рамос и нападающий Усман Дембеле.



Заявка «Барселоны»:



вратарь: Нето, Игнасио Пенья, Арнау Тенас;



защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Мусса Ваг, Хуниор Фирпо, Рональд Араухо;



полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рикард Пуч, Алекс Кольядо;



нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Карлес Сайоль, Ансу Фати, Антуан Гризманн.



9 января «Барселоне» предстоит сыграть с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. Матч пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия), начало – в 22:00 мск. За вторую путёвку в финал поборются «Валенсия» и «Реал».