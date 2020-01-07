Фабрегас: самый трудный тренер? Конте с отрывом

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в своём «твиттере» в ходе общения с пользователями назвал тренера, с которым ему было труднее всего работать.
«Самый трудный тренер, с которым я работал? Конте с отрывом. Я всегда говорил, что вернуться и поменять его мнение обо мне было одной из самых приятных вещей, которую я делал в своей карьере. Хотя мне пришлось молчать и много потеть», — написал Фабрегас.
Антонио Конте и Фабрегас вместе работали в «Челси» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста лондонская команда стала чемпионом Англии и завоевала Кубок страны. Испанский хабвек покинул клуб спустя полгода после наставника и перебрался в «Монако». Конте в свою очередь сейчас возглавляет «Интер», с которым лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А.
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