«Факел» подписал воспитанника «Спартака» Григорьева
Воронежский «Факел» в официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника курского «Авангарда» Максима Григорьева.
Футболист достался воронежскому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2020 года.
29-летний Григорьев является воспитанником московского «Спартака». В «Авангард» он перешёл в январе 2019 года из «Балтики» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги (13 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.
«Факел», набрав 16 очков, занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
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