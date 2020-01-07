«Реал» подпишет контракт на 6,5 лет с 17-летним бразильцем Рейниером

Полузащитник «Фламенго» Рейниер близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает AS.
По данным источника, «Королевский клуб» подпишет с футболистом контракт сроком на 6,5 лет. Трансфер бразильца обойдётся испанцам в € 30 млн. Из этой суммы € 24 млн получит «Фламенго», а оставшаяся часть распределится следующим образом: € 3 млн — семье хавбека и € 3 млн — его агенту.
Планируется, что Рейниер присоединится ко второй команде «Реала» — «Кастилье» после предолимпийского сбора, который состоится в Колумбии с 18 января по 9 февраля. В борьбе за 17-летнего игрока мадридский клуб опередил дортмундскую «Боруссию», «Аякс», «Эвертон» и «Атлетико».
В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Рейниер принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи.
- 7 января 2020
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