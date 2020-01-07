Украинский тренер: у меня было не менее 5 предложений из России, но сейчас это нереально

Главный тренер «Астаны» украинец Роман Григорчук рассказал, что в данный момент не может работать в чемпионате России.



«Раньше, например, когда работал в Латвии (1999–2009. — Прим. «Чемпионата»), очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, это сильный чемпионат.



Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас этих вариантов у меня появилось немало. Но было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.



Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум пять, в том числе из «Амкара». Остальные не хотел бы называть», — приводит слова Григорчука ua.tribuna со ссылкой на YouTube-канал «ТаТоТаке».