Украинский тренер: у меня было не менее 5 предложений из России, но сейчас это нереально
Главный тренер «Астаны» украинец Роман Григорчук рассказал, что в данный момент не может работать в чемпионате России.
«Раньше, например, когда работал в Латвии (1999–2009. — Прим. «Чемпионата»), очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, это сильный чемпионат.
Спустя некоторое время и после соответствующих событий у нас этих вариантов у меня появилось немало. Но было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.
Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум пять, в том числе из «Амкара». Остальные не хотел бы называть», — приводит слова Григорчука ua.tribuna со ссылкой на YouTube-канал «ТаТоТаке».
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