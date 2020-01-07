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«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
Футбол / Испания 0

«Малага» отстранила главного тренера Виктора Санчеса от работы, так как в Сеть попало видео с его членом.

«Основываясь на недавно опубликованной информации, которая ещё не подтверждена, „Малага“ немедленно отстраняет от работы тренера Виктора Санчеса дель Амо до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Пикантное видео было украдено из мессенджера тренера. Санчес отправил его в личном чате.

«Я пострадал из-за вмешательства в мою личную жизнь. Меня шантажируют, требуют денег. Я осуждаю каждого, кто распространяет данное видео в Интернете. Каждый, кто делится этим видео, совершает преступление. Мне больше нечего добавить, так как я не сделал ничего серьёзного", — написал 43-летний тренер на своей странице в «Твиттере».

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