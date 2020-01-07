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Салах, Обамеянг и Мане — в команде года по версии Африканской конфедерации футбола

Салах, Обамеянг и Мане — в команде года по версии Африканской конфедерации футбола
Футбол / Прочие турниры 0

Африканская конфедерация футбола (CAF) в «Твиттере» объявила состав символической сборной по итогам 2019 года. В состав команды вошли форварды Мохамед Салах, Пьер-Эмерик Обамеянг и Садио Мане.

Состав символической сборной по итогам 2019 года:

вратарь Андре Онана («Аякс», Камерун)

защитники Серж Орье («Тоттенхэм Хотспур», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Реал», Марокко)

полузащитники Идрисса Гейе («Пари Сен-Жермен», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко)

нападающие Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

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