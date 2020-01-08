«Ювентус» хочет купить защитника «Барселоны» Миранду

Туринский «Ювентус» интересуется защитником «Барселоны» Хуаном Мирандой, утверждает Sport.es.

По данным источника, итальянский клуб пытался приобрести футболиста летом 2019 года, но «Барселона» была согласна только на аренду. В данный момент «Ювентус» возобновил интерес к игроку и готов заплатить за него € 10 млн, а также ещё € 5 млн в качестве бонусов.

19-летний Миранда является воспитанником «Барселоны». В летнее трансферное окно футболист перешёл в «Шальке-04» на правах аренды, которая рассчитана на два года.

В нынешнем сезоне Миранда принял участие в трёх матчах чемпионата Германии, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.