Классон — о восстановлении после травмы: это как заново учиться бегать

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о ходе восстановления после травмы.



«Это как заново учиться бегать. Но всё протекает быстро. Конечно, сначала было непросто бегать на костылях, но за последние несколько недель многое произошло. Мне было непросто, и я скучаю по футболу, но делаю всё, чтобы вернуться в форму», — приводит слова Классона Aftonbladet.



Напомним, Классон получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Испанией. В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру. В июле полузащитник был прооперирован и с тех пор проходил процесс восстановления.

«Краснодар»: впереди у Классона долгий и сложный процесс восстановления