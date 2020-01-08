Фонсека: надеюсь, после матча с «Ромой» Роналду будет зол

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом». Встреча пройдёт в воскресенье, 12 января, в Риме. Начало — в 22:45 мск.
«Надеюсь, после матча Криштиану Роналду будет зол. „Ювентус“ — отличная команда, выиграла последнюю встречу, продемонстрировав великолепную игру. Ожидаю тяжёлого матча, так как мы будем играть с «Юве» — великой командой, в составе которой собраны отличные игроки и которую возглавляет прекрасный тренер. Но для меня это будет обычный матч. „Юве“ и „Интер“ — две очень сильные команды, не могу ответить, кто из них сильнее. Но могу сказать, что мне нравятся встречи такого рода, они мотивируют. Думаю, это матчи, в которых все хотят сыграть», — цитирует Фонсеку Tuttosport.
- 8 января 2020
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