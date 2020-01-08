«Валенсия» — «Реал»: Черышев начнёт матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и мадридского «Реала» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании. Встреча состоится сегодня, 8 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс, Солер, Парехо, Кондогбья, Коклен, Ферран, Гамейро.



«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Йович, Иско.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано, его ассистентами будут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Сантьяго Хайме Латре.



В другом полуфинале Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Атлетико». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало — в 22:00 мск.