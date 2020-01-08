Васильев: игроки хотят покинуть «Монако», так как на нас ходит посмотреть 10 тыс. зрителей

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что клубу приходится продавать лучших футболистов, чтобы сохранить положительный финансовый баланс.



«Нам удалось добиться некоторых экономических и спортивных результатов. Но объединить всё это очень непросто. Реальность такова, что игроки, которыми интересуются топ-клубы, хотят покинуть „Монако“, потому что на нас ходит посмотреть 10 тыс. зрителей. Мы не смогли бы существовать без положительного баланса трансферов», — приводит слова Васильева So Foot.

Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований является «ПСЖ».