Васильев: игроки хотят покинуть «Монако», так как на нас ходит посмотреть 10 тыс. зрителей
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что клубу приходится продавать лучших футболистов, чтобы сохранить положительный финансовый баланс.
«Нам удалось добиться некоторых экономических и спортивных результатов. Но объединить всё это очень непросто. Реальность такова, что игроки, которыми интересуются топ-клубы, хотят покинуть „Монако“, потому что на нас ходит посмотреть 10 тыс. зрителей. Мы не смогли бы существовать без положительного баланса трансферов», — приводит слова Васильева So Foot.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
«Монако» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований является «ПСЖ».
«Монако» объявил об уходе тренера вратарей, который работал в клубе более 10 лет
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