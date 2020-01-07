«Монако» объявил об уходе тренера вратарей, который работал в клубе более 10 лет

«Монако» на официальном сайте объявил об уходе тренера вратарей Андре Амитрано. Соглашение 62-летнего специалиста с клубом было рассчитано до июня 2020 года, однако стороны договорились о досрочном расторжении контракта.



Новым тренером голкиперов «Монако» стал Хосе Самбаде, который пришёл в клуб вместе с главным тренером Робертом Морено.



Амитрано работал в «Монако» с лета 2009 года. Будучи футболистом, Амитрано выступал в составе «Монако» с 1977 по 1982 год. Также он играл за такие команды, как «Ницца» и «Канны». В середине 1990-х годов Амитрано начал карьеру в качестве тренера вратарей именно в «Каннах».

«Монако» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.