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«Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

«Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Валенсия» встречалась с мадридским «Реалом». Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:1.

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Тони Кроос. На 39-й минуте хавбек Иско упрочил преимущество мадридской команды в счёте. Во втором тайме, на 65-й минуте, полузащитник «Реала» Лука Модрич довёл счёт в матче до разгромного. В компенсированное время матча хавбек «Валенсии» Даниэль Парехо успешно реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо форварда Кевина Гамейро, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Таким образом, «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании. В финальном матче турнира мадридская команда сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».

Суперкубок Испании. 1/2 финала
08 января 2020, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Кроос – 15'   0:2 Иско – 39'   0:3 Модрич – 65'   1:3 Парехо – 90+2' (пен)
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