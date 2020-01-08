«Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Валенсия» встречалась с мадридским «Реалом». Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:1.
На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Тони Кроос. На 39-й минуте хавбек Иско упрочил преимущество мадридской команды в счёте. Во втором тайме, на 65-й минуте, полузащитник «Реала» Лука Модрич довёл счёт в матче до разгромного. В компенсированное время матча хавбек «Валенсии» Даниэль Парехо успешно реализовал пенальти.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо форварда Кевина Гамейро, однако результативными действиями отметиться не сумел.
Таким образом, «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании. В финальном матче турнира мадридская команда сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».
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