«Лацио» оштрафован за расистские выкрики болельщиков в адрес Балотелли

Римский «Лацио» оштрафован на € 20 тыс. за расистские выкрики болельщиков в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл во время матча 18-го тура Серии А «Брешия» — «Лацио» (1:2) на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии. Фанаты гостей оскорбляли Балотелли, и главный арбитр Джанлука Манганьелло из-за этого был вынужден прервать встречу на несколько минут.
«Лацио» избежал более сурового наказания — дисквалификации домашнего стадиона. Однако расследование инцидента ещё не закончено, и пока нельзя исключать дополнительных санкций в отношении римлян.
После 17 сыгранных матчей «Лацио» занимает третью строчку в турнирной таблице итальянского первенства. 11 января команда Симоне Индзаги на «Стадио Олимпико» примет «Наполи».
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