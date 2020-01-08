«Лацио» оштрафован за расистские выкрики болельщиков в адрес Балотелли

Римский «Лацио» оштрафован на € 20 тыс. за расистские выкрики болельщиков в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл во время матча 18-го тура Серии А «Брешия» — «Лацио» (1:2) на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии. Фанаты гостей оскорбляли Балотелли, и главный арбитр Джанлука Манганьелло из-за этого был вынужден прервать встречу на несколько минут.

«Лацио» избежал более сурового наказания — дисквалификации домашнего стадиона. Однако расследование инцидента ещё не закончено, и пока нельзя исключать дополнительных санкций в отношении римлян.

После 17 сыгранных матчей «Лацио» занимает третью строчку в турнирной таблице итальянского первенства. 11 января команда Симоне Индзаги на «Стадио Олимпико» примет «Наполи».