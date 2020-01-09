Экс-нападающий сборной Италии Микколи приговорён к 3,5 годам тюремного заключения

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года тюремного заключения за вымогательство, сообщает итальянское издание La Gazzeta dello Sport.
Апелляционный суд оставил в силе первоначальное решение, которое было вынесено в октябре 2017 года, признав правомерными требования прокурора.
Следствию удалось доказать, что Микколи в 2010 году обратился к членам мафиозного клана с просьбой помочь вернуть долг на сумму € 12 тыс. Методы по возврату денежных средств были признаны судом жестокими, поэтому это было признано отягчаяющим обстоятельством.
38-летний форвард завершил свою карьеру в декабре 2015 года. Он выступал за «Фиорентину», «Тернану», «Перуджу», «Бенфику», Палермо», «Лечче». На его счету 248 сыгранных матчей, в которых он отметился 111 голами и 24 результативными передачами. В составе сборной Италии он провёл 10 матчей и забил 2 мяча.
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