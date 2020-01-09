«Манчестер Сити» может купить до шести новых игроков

«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает источник, приоритетными целями «горожанам» являются центральный и левый защитники. Решение не подписывать игрока на замену ушедшему прошлым летом Венсану Компани было усугублено долгосрочной травмой центрального защитника Эмерика Лапорта, который отсутствует уже более четырёх месяцев.



«Манчестер Сити» рассматривает варианты с Пау Торресом из «Вильярреала» и Рубеном Диашем из «Бенфики». На позицию левого защитника главный тренер команды Хосеп Гвардиола хотел бы подписать Бенджамина Чилвела, но его переход может стоить клубу больших денег, чтобы убедить «Лестер» расстаться с ним. К тому же нет никаких гарантий, что наставник «лис» Брендан Роджерс одобрит его продажу.

Вингер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль может прийти в клуб в случае ухода Лероя Зане в «Баварию». Также клуб рассматривает кандидатуру полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса в качестве замены Давида Сильвы.