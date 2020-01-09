Бразильского защитника «Валенсии» Паулисту могут вызвать в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил о возможном вызове в команду бразильского защитника «Валенсии» Габриэла Паулисты после получения им испанского гражданства. К настоящему моменту игрок не провёл ни одного матча за национальную команду Бразилии.
«Я знаю всех игроков, которых можно вызвать в сборную, и Паулиста сейчас проходит процедуру, которая позволит ему попасть в этот список», — цитирует Энрике Marca со ссылкой на Movistar+.
Габриэл начинал карьеру на родине в составе «Витории». В 2013 году он перебрался в Европу, подписав контракт с «Вильярреалом», а спустя два года перешёл в «Арсенал». Цвета «Валенсии» Паулиста защищает с 2017 года.
В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры, в которых получил 2 жёлтые карточки.
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