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Жену Погребняка выгнали из такси. Видео

Жену Погребняка выгнали из такси. Видео
Жену Погребняка выгнали из такси. Видео
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, попала в неприятную ситуацию.

Супруга футболиста ехала на встречу в такси, однако по окончании поездки выразила недовольство, поскольку была уверена, что водитель привёз её не туда, куда ей было нужно. В итоге между ними разгорелся конфликт, в результате которого мужчина выгнал Марию из автомобиля и оставил её вещи на земле.

Видео с инцидентом Погребняк опубликовала в своём «инстаграме», однако позднее удалила фрагмент с конфликтом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Павел Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года. Ранее Павел защищал цвета «Спартака», «Балтики», «Химок», «Шинника», «Томи», «Зенита», «Штутгарта», «Фулхэма», «Рединга», «Динамо» и «Тосно». Со статистикой 36-летнего форварда в нынешнем сезоне Российский Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Погребняк: я должен играть с первых минут
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