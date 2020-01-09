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Фурса возглавил департамент инспектирования РФС

Фурса возглавил департамент инспектирования РФС
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз назначил Сергея Фурсу руководителем департамента инспектирования.

«Спасибо руководству Российского футбольного союза за проявленное доверие. Для меня большая честь и настоящий вызов возглавить департамент инспектирования. Буду делиться с коллегами необходимыми знаниями и накопленным за многие годы опытом. Приложу максимум усилий для развития российского судейства в рамках нашей стратегии» — приводит слова Фурсы официальный сайт РФС.

Сергей Фурса начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был судьёй на боковой линии. Арбитр обладает большим опытом инспектирования матчей Российской Премьер-Лиги и игр Кубка России.

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