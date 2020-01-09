Вратарём «Динамо» интересуются в Армении и Казахстане
Как стало известно «Чемпионату», вратарём московского «Динамо» Александром Шепляковым интересуются казахстанский «Окжетпёс» и армянский «Пюник».
23-летний Шепляков является воспитанником смоленского футбола. Голкипер выступал за «Днепр» U19, ЦРФСО «Смоленск» и грозненский «Ахмат». В «Динамо» он перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Шепляков не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, дважды попав в заявку.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч бело-голубые проведут 29 февраля на своём поле с московским «Спартаком».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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