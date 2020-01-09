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Хусаинов: Кошшои не сможет исправить ситуацию в нашем судействе

Хусаинов: Кошшои не сможет исправить ситуацию в нашем судействе
Футбол / РПЛ 0

Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о назначении бывшего венгерского арбитра Виктора Кошшои на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«Раз Кошшои согласился на этот пост — флаг ему в руки. Но не факт, что квалифицированный арбитр сможет быть хорошим управленцем. Александру Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации, понятно, что это было публичным успокоением. А на деле же ему просто дали довести начатое дело до конца.

Кошшои не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис. На эту же должность приходил Розетти, но в то время можно было бы нормально подготовить хоть нескольких арбитров. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто нужно показать клубам, что сейчас всё будет меняться», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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