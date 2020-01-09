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Отец Кирилла Новикова вошёл в тренерский штаб московского «Динамо»

Отец Кирилла Новикова вошёл в тренерский штаб московского «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о заключении контракта с тренером Александром Новиковым, отцом наставника главной команды бело-голубых Кирилла Новикова.

Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был «Сочи», в котором он трудился в тренерском штабе Александра Точилина. К новым обязанностям Новиков-старший приступит уже завтра, 10 января.

«С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица. Ощущение, что вернулся домой. В «Динамо» всё родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в «Динамо», являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль. А в 20 лет дебютировал за основу. Смело могу сказать, что «Динамо» — моя жизнь.

Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл — самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом», — приводит слова Александра Новикова пресс-служба бело-голубых.

Новиков-старший является рекордсменом «Динамо» по количеству проведённых матчей в чемпионатах страны — 327. Всего на его счету значится 395 встреч за столичный клуб. Вместе с бело-голубыми защитник один раз стал чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок страны.

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Выступлениями в конце года динамовцы подарили болельщикам надежду. Но кадровых и игровых проблем у команды Кирилла Новикова всё ещё много.
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