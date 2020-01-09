Кейн будет прооперирован. Игрок возобновит тренировки в апреле

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте рассказал о восстановлении нападающего команды Гарри Кейна после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра.

Медицинский штаб «шпор» после детального изучения травмы Кейна принял решение об операции. Хирургическое вмешательство не должно повлиять на сроки восстановления игрока. Ожидается, что 26-летний англичанин возобновит тренировки в апреле.

Напомним, Гарри получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». Форвард был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.

В нынешнем сезоне Кейн забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 встречах во всех турнирах на клубном уровне.