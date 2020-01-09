Хавбек «Химок» Нетфуллин близок к подписанию контракта с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин близок к заключению соглашения с московским «Торпедо» на два с половиной года.

Нетфуллин выступает за «Химки» с лета 2018 года. Ранее футболист защищал цвета курского «Авангарда», «Шинника», «Соляриса», «Факела» и московского ЦСКА.

В нынешнем сезоне Равиль принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги. В активе 26-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача. Ещё две встречи хавбек провёл в Кубке России.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. В активе «автозаводцев» 51 очко. «Химки» (50) — на третьем месте.

Расписание матчей ФНЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Таблица турнира доступна здесь.