Хавбек «Химок» Нетфуллин близок к подписанию контракта с «Торпедо»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин близок к заключению соглашения с московским «Торпедо» на два с половиной года.
Нетфуллин выступает за «Химки» с лета 2018 года. Ранее футболист защищал цвета курского «Авангарда», «Шинника», «Соляриса», «Факела» и московского ЦСКА.
В нынешнем сезоне Равиль принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги. В активе 26-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача. Ещё две встречи хавбек провёл в Кубке России.
«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. В активе «автозаводцев» 51 очко. «Химки» (50) — на третьем месте.
Расписание матчей ФНЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Таблица турнира доступна здесь.
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