«Рома» может приобрести у «Милана» Сусо, обменяв Ундера

«Рома» заинтересована в приобретении полузащитника «Милана» Сусо. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, римский клуб заинтересован в испанце, которого «Милан» ранее выставил на трансфер. «Рома» готова включить в сделку вингера Дженгиза Ундера. Однако приоритетным выбором «Милана» в случае ухода Сусо является полузащитника «Интера» Маттео Политано.
Сусо перешёл в «Милан» в январе 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 1,3 млн. В нынешнем сезоне 26-летний испанский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт испанского хавбека с итальянским клубом действует до лета 2022 года.
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