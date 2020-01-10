«Тоттенхэм» рассматривает Дембеле из «Лиона» в качестве подмены травмированному Кейну

«Тоттенхэм» продолжает поиски футболистов, способных подменить травмированного нападающего Гарри Кейна, который сможет вернуться к тренировкам лишь в апреле этого года.



Как сообщает Goal.com, в список потенциальных приобретений «шпор» вошёл форвард «Лиона» Мусса Дембеле, за которого в настоящее время ведут борьбу сразу несколько английских клубов.



Ранее появлялась информация о возможном переходе Дембеле в «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». 23-летним футболистом также интересовался «Ювентус».



Дембеле начинал карьеру в «Фулхэме» в 2013 году, а спустя три года перешёл в «Селтик». В 2018 году форварда приобрёл «Лион», в составе которого он в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах французской Лиги 1, записав на свой счёт 10 голов (2 – с пенальти) и получив 1 жёлтую карточку.

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