Месси – о вылете из Суперкубка Испании: болезненное поражение, мы допустили детские ошибки
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал поражение в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:3).
«Обидно, мы показали отличную игру и были главными действующими лицами, контролируя игру в течение 80 минут. Мы должны были решать исход матча раньше. Это очень болезненное поражение. Мы хотели бороться и быть в финале турнира. Мы допустили детские ошибки, пропустив два гола. Критика? Это нормально, когда говорят о поражении. Мы сильная команда, чтобы двигаться вперёд», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
В финале Суперкубка Испании «Атлетико» встретится с мадридским «Реалом», который обыграл «Валенсию» (3:1). Матч состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» 12 января, начало — в 21:00 мск.
Фанат схватил Месси после поражения «Барселоны» в Суперкубке Испании. Фото
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