«Милан» видит в Аллегри своего Фергюсона

«Милан» изучает возможность назначения в клуб Массимилано Аллегри, который ранее возглавлял команду в период с 2010 по 2014 год.

Итальянский клуб рассматривает специалиста как своего сэра Алекса Фергюсона в надежде на то, что Массимилиано сможет доминировать с «Миланом» в Серии А и бороться за трофеи в Европе.

Руководство «Милана» считает, что при Аллегри клуб сможет следовать аналогичному плану, что и «Манчестер Юнайтед» при шотландском тренере, зарабатывая деньги на известных игроках, а также сохранить в клубе вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму.

Массимилиано Аллегри стал чемпионом Италии в сезоне-2010/2011 с «Миланом», а также завоевал Суперкубок Италии. В настоящее время клуб располагается на 12-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка в 8 матчах.