Александер-Арнольд: у «Ливерпуля» есть четыре центральных защитника мирового класса

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о серии матчей без пропущенных мячей, а также поделился мыслями об игре своего партнёра по обороне Джозефа Гомеса.



«Серия из пяти сухих матчей? Пропущенные голы разочаровывали нас, потому что это всегда был один мяч – мы не пропускали по три или четыре гола. В последние недели мы стали более зрелыми как команда.



Гомес вернулся в состав и проделывает фантастическую работу, доказывая, что у нас есть четыре центральных защитника мирового класса, готовых играть в любой момент. В течение сезона мы уже видели, что все четверо могут играть вместе и на высочайшем уровне, и это здорово для нас», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба «Ливерпуля».



«Ливерпуль», набрав 58 очков в 20 матчах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя – «Лестер Сити» – на 13 очков и имея игру в запасе.

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