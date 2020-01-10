ЦСКА отдал Нисимуру в аренду португальскому клубу «Портимоненсе»
Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура договорился с португальским «Портимоненсе» о переходе футболиста на правах аренды. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Сообщается, что соглашение будет действовать до окончания текущего сезона и предусматривает опцию выкупа футболиста. 23-летний игрок присоединился к московскому клубу в августе 2018 года. Контракт японца с командой рассчитан на четыре года. В этом сезоне Нисимура принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
«Портимоненсе» располагается на 17-м месте в чемпионате Португалии с 13 очками в активе в 15 турах. Московский ЦСКА находится на четвёртом месте в РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка в 19 турах.
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