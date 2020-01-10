Фанату «Ман Сити» на 5 лет запретили посещать игры за расистские выкрики в адрес Стерлинга
Суд Манчестера запретил болельщику «Манчестер Сити» Иэну Болдри посещать футбольные матчи в течение пяти лет. 58-летний поклонник «горожан» был приговорён также к 200 часам общественных работ, сообщает Sky Sports.
Фаната признали виновным в оскорблениях на расовой почве, которые он выкрикивал в адрес нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время празднования его гола в домашней встрече 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1) в декабре 2018 года.
На суде болельщик сказал, что подвергся эмоциям и сожалеет о случившемся. Сообщается, что сам Стерлинг не слышал оскорблений в свой адрес. О расистских выкриках мужчины рассказали другие фанаты.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020 доступна на «Чемпионате».
Фанату, оскорбившему Балотелли по расовому признаку, на 5 лет запрещено посещение матчей
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