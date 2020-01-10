Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
«Вальверде завершит свои отношения с „Барселоной“ в июне. Такое решение было принято им и клубом», — приводит слова Миро El Golazo De Gol в своём «твиттере».
Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года. Ранее он также тренировал «Атлетик», «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал» и «Валенсию».
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после первого круга 40 очков.
Месси: верю в Вальверде. Мы должны стать ещё более сплочёнными
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