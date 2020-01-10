Рэмси: в Серии А намного больше тактики, чем в АПЛ

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси сравнил итальянскую Серию А с английской Премьер-Лигой. До переезда в Италию валлиец выступал в АПЛ за лондонский «Арсенал» и «Кардифф Сити».

«В Серии А намного больше тактики, чем в Премьер-Лиге. Многие команды глубоко защищаются, поэтому приходится использовать несколько способов, чтобы пройти два ряда защитников.

В АПЛ больше пространства, плюс выше интенсивность, поскольку ты вынужден чаще оглядываться. Но я впечатлён Серией А — как с технической точки зрения, так и качественной», — сказал Рэмси в интервью Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Аарон принял участие в 14 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. 29-летний хавбек записал в свой актив 2 гола.