Гол Сона после сольного прохода признан лучшим в АПЛ по итогам декабря

Гол нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина в ворота «Бёрнли» признан лучшим в английской Премьер-лиге по итогам декабря 2019 года, сообщает пресс-служба турнира.

27-летний южнокорейский футболист отличился на 32-й минуте матча после сольного прохода. Автором результативной передачи стал защитник Ян Вертонген.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Встреча 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Бёрнли», которая состоялась 7 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счётом 5:0 в пользу «шпор».

В нынешнем сезоне Сон забил 5 мячей и отдал 7 голевых пасов в 16 матчах Премьер-лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших ассистентов турнира.

Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».