WhoScored порекомендовал клубам АПЛ следить за Бакаевым

Портал WhoScored опубликовал материал, в котором порекомендовал клубам английской Премьер-лиги следить за пятью плеймейкерами.
В список вошли Мохамед Ихаттарен (ПСВ), Кэлвин Стенгс («АЗ Алкмар»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Педриньо («Коринтианс») и Зелимхан Бакаев («Спартак»). В материале указано, что 23-летний хавбек красно-белых является лидером в Российской Премьер-Лиге по сделанным ключевым передачам (в среднем 3,4 за матч) и занимает 6-е место в чемпионате страны по количеству успешных дриблингов (2,7 за матч). Отмечается, что футболисту всё ещё нужно улучшить игру во многих компонентах, но при этом его трансфер не будет дорогим.
В текущем сезоне Бакаев сыграл на клубном уровне 23 матча. На счету полузащитника 6 забитых мячей и 11 результативных передач.
- 11 января 2020
-
00:05
- 10 января 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:31
-
23:16
-
23:12
-
22:43
-
22:35
-
22:18
-
22:16
-
21:41
-
21:32
-
21:22
-
21:05
-
20:52
-
20:30
-
20:16
-
20:03
-
19:43
-
19:40
-
19:15
-
19:04
-
18:59
-
18:41
-
18:39
-
18:15
-
18:10
-
17:50
-
17:43
-
17:18
-
17:18
-
16:57
-
16:57
-
16:51
-
16:39