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WhoScored порекомендовал клубам АПЛ следить за Бакаевым

WhoScored порекомендовал клубам АПЛ следить за Бакаевым
Футбол / РПЛ 0

Портал WhoScored опубликовал материал, в котором порекомендовал клубам английской Премьер-лиги следить за пятью плеймейкерами.

В список вошли Мохамед Ихаттарен (ПСВ), Кэлвин Стенгс («АЗ Алкмар»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Педриньо («Коринтианс») и Зелимхан Бакаев («Спартак»). В материале указано, что 23-летний хавбек красно-белых является лидером в Российской Премьер-Лиге по сделанным ключевым передачам (в среднем 3,4 за матч) и занимает 6-е место в чемпионате страны по количеству успешных дриблингов (2,7 за матч). Отмечается, что футболисту всё ещё нужно улучшить игру во многих компонентах, но при этом его трансфер не будет дорогим.

В текущем сезоне Бакаев сыграл на клубном уровне 23 матча. На счету полузащитника 6 забитых мячей и 11 результативных передач.

Бакаев — читателям «Чемпионата»: желаю, чтобы мечты сбывались! Читайте побольше!
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