Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» предложил «Тоттенхэму» обменять Эриксена на Весино

«Интер» предложил «Тоттенхэму» обменять Эриксена на Весино
Футбол / Англия 0

Руководство миланского «Интера» продолжает вести переговоры с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» о приобретении полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Тоттенхэм» хочет выручить с продажи Эриксена, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года, не менее € 20 млн. «Интер» пока не готов заплатить такую сумму, но уже предложил «шпорам» обменять датчанина на хавбека Матиаса Весино. При этом чёрное-синие могут улучшить своё предложение.

«Интер» также ведёт переговоры с агентом Эриксена о переходе игрока на правах свободного агента следующим летом.

В нынешнем сезоне Кристиан забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Весино записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 17 встречах.

«Манчестер Юнайтед» не будет делать предложения «Тоттенхэму» по Эриксену
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020