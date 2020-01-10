«Интер» предложил «Тоттенхэму» обменять Эриксена на Весино

Руководство миланского «Интера» продолжает вести переговоры с лондонским «Тоттенхэм Хотспур» о приобретении полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Тоттенхэм» хочет выручить с продажи Эриксена, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года, не менее € 20 млн. «Интер» пока не готов заплатить такую сумму, но уже предложил «шпорам» обменять датчанина на хавбека Матиаса Весино. При этом чёрное-синие могут улучшить своё предложение.
«Интер» также ведёт переговоры с агентом Эриксена о переходе игрока на правах свободного агента следующим летом.
В нынешнем сезоне Кристиан забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Весино записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 17 встречах.
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