«Аль-Садд» выступил с заявлением относительно будущего Хави

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Али-Али выступил с заявлением на официальном сайте клуба относительно появившейся информации, согласно которой Хави может возглавить «Барселону» в ближайшее время.
«Хави и его помощники сосредоточены на завтрашнем матче с «Аль-Райяном», и мы уверены, что такой большой клуб, как «Барселона», обладает достаточным профессионализмом, чтобы обсуждать подобные вопросы через официальные каналы.
Вопрос об уходе Хави в «Барселону» ожидаемый, так как этот клуб является для него домом. И он туда вернётся туда в будущем, но, на данный момент, Хави — тренер «Аль-Садда», — приводит слова генерального директора официальный сайт клуба из Саудовской Аравии.
Хави начал тренерскую карьеру в мае 2019 года, возглавив катарский клуб «Аль-Садд». Ранее в испанских СМИ появилась информация, согласно которой «Барселона», из-за поражения «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании, готова предложить 39-летнему испанцу двухлетний контракт.
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