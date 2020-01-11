Нападающий «Вулверхэмптона» Кутроне стал игроком «Фиорентины»

«Фиорентина» официально объявила о переходе 22-летнего итальянского нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Об этом сообщается на официальном сайте флорентийского клуба.

Игрок перешёл в «Фиорентину» на правах аренды за € 2 млн, срок которой составит 2 года. В арендном соглашении предусмотрен пункт обязательного выкупа за € 16 млн.

22-летний нападающий принял участие в 24 матчах за «Вулверхэмптон» в этом сезоне во всех соревнованиях и стал автором трёх забитых мячей, причём большинство из них были забиты после выхода на замену.



Летом 2019 года Патрик перешёл в «Вулверхэмптон» из «Милана», воспитанником которого он и является, за € 18 млн. В составе россонери в чемпионате Италии он забил 13 голов в 62 матчах в период с 2017 по 2019 год.