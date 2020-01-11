«Улетаю в Казань». Тарасов подтвердил, что отправится на сборы с «Рубином»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подтвердил, что отправится на сборы с «Рубином».

«Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести сборы с «Рубином».Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», — написал Тарасов в своём «инстаграме».

Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом минувшего года. С того времени полузащитник находится без клуба.

Тарасов является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В составе сборной России полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает 13-е место. В активе команды из Казани 19 очков после 19 туров.