Жена Погребняка помирилась с водителем, выгнавшим её из такси

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, в «Инстаграме» рассказала о разрешении конфликта с водителем, выгнавшим её из такси 9 января.
«Приехали представители таксистов и принесли извинения за своего коллегу. Я дала эксклюзивное интервью. Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа был водителем. И у мужа — тоже. Во время интервью созвонились с водителем «Яндекс. Такси», который меня вёз, конфликт исчерпан.
Водитель временно отстранён от сервиса, он понял ошибки и признал их. Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые ситуации. Буду продолжать пользоваться такси», — написала Мария.
Напомним, супруга футболиста ехала на встречу в такси, однако по окончании поездки выразила недовольство, поскольку была уверена, что водитель привёз её не туда, куда ей было нужно. В итоге разгорелся конфликт, в результате которого мужчина выгнал Марию из автомобиля и оставил её вещи на земле.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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