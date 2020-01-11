Жена Погребняка помирилась с водителем, выгнавшим её из такси

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, в «Инстаграме» рассказала о разрешении конфликта с водителем, выгнавшим её из такси 9 января.



«Приехали представители таксистов и принесли извинения за своего коллегу. Я дала эксклюзивное интервью. Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа был водителем. И у мужа — тоже. Во время интервью созвонились с водителем «Яндекс. Такси», который меня вёз, конфликт исчерпан.



Водитель временно отстранён от сервиса, он понял ошибки и признал их. Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые ситуации. Буду продолжать пользоваться такси», — написала Мария.



Напомним, супруга футболиста ехала на встречу в такси, однако по окончании поездки выразила недовольство, поскольку была уверена, что водитель привёз её не туда, куда ей было нужно. В итоге разгорелся конфликт, в результате которого мужчина выгнал Марию из автомобиля и оставил её вещи на земле.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».