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Шейдаев: в «Динамо» сначала дали шанс, а потом совсем перестали

Шейдаев: в «Динамо» сначала дали шанс, а потом совсем перестали
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев прокомментировал уход из клуба.

«Уход из «Динамо» даёт мне шанс заново проявить себя. Уход из «Динамо» прошёл совершенно нормально. Всех поблагодарил за работу и спокойно ушёл. Переход в „Динамо“ нельзя назвать ошибкой. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» всё пошло не так, как я хотел. Это в том числе касается и отсутствия забитых мячей. Можно сказать, шанс проявить себя в „Динамо“ был, а можно и по-другому сказать: сначала дали шанс, а потом совсем перестали, и всё. Что касается планов на вторую часть сезона, пока не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Шейдаева Azerisport.

«Динамо» объявило об уходе Шейдаева
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