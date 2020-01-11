Шейдаев: в «Динамо» сначала дали шанс, а потом совсем перестали

Бывший форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев прокомментировал уход из клуба.

«Уход из «Динамо» даёт мне шанс заново проявить себя. Уход из «Динамо» прошёл совершенно нормально. Всех поблагодарил за работу и спокойно ушёл. Переход в „Динамо“ нельзя назвать ошибкой. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» всё пошло не так, как я хотел. Это в том числе касается и отсутствия забитых мячей. Можно сказать, шанс проявить себя в „Динамо“ был, а можно и по-другому сказать: сначала дали шанс, а потом совсем перестали, и всё. Что касается планов на вторую часть сезона, пока не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Шейдаева Azerisport.