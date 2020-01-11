Манджукич забил первый гол за «Аль-Духаиль». Видео

Нападающий «Аль-Духаиль» Марио Манджукич, известный по выступлениям за «Ювентус» и ряд других европейских клубов, забил первый мяч в составе новой команды.



Взятие ворот состоялось в полуфинальном матче Кубка Катара с «Аль-Сайлией». 33-летний футболист забил на 59-й минуте встречи, сыграв на опережение, после того как вратарь неудачно отбил дальний удар. Матч завершился победой команды Марио со счётом 2:0.

Видео доступно на «Чемпионате».

Манджукич стал игроком «Аль-Духаиля» в это зимнее трансферное окно. Ранее хорватский форвард выступал за «Ювентус», «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург», загребское «Динамо», «Загреб» и «Марсонию».



В сезоне-2018/19 Марио записал в актив 10 мячей и 6 результативных передач в 33 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.