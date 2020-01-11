«Оренбург» объявил о продлении контрактов с двумя игроками

«Оренбург» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с двумя защитниками — Андреем Малых и Сергеем Тереховым.

«Накануне Андрей Малых и Сергей Терехов продлили контракты с ФК «Оренбург». О продлении в ближайшее время ещё нескольких трудовых соглашений будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место. В 18 матчах команда набрала 19 очков. Отрыв от «Крыльев Советов», которые находятся в зоне вылета, составляет всего одно очко.

В настоящее время «Оренбург» проводит первый зимний сбор. Команда Константина Емельянова работает в турецком Белеке. В конце сбора команда проведёт два товарищеских матча.