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«Оренбург» объявил о продлении контрактов с двумя игроками

«Оренбург» объявил о продлении контрактов с двумя игроками
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с двумя защитниками — Андреем Малых и Сергеем Тереховым.

«Накануне Андрей Малых и Сергей Терехов продлили контракты с ФК «Оренбург». О продлении в ближайшее время ещё нескольких трудовых соглашений будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место. В 18 матчах команда набрала 19 очков. Отрыв от «Крыльев Советов», которые находятся в зоне вылета, составляет всего одно очко.

В настоящее время «Оренбург» проводит первый зимний сбор. Команда Константина Емельянова работает в турецком Белеке. В конце сбора команда проведёт два товарищеских матча.

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