Алдонин подтвердил, что присоединится к тренерскому штабу Игнашевича в «Торпедо»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и национальной команды России Евгений Алдонин подтвердил информацию «Чемпионата», что войдёт в тренерский штаб Сергея Игнашевича в столичном «Торпедо».

«Это правда, я присоединяюсь к штабу Сергея Николаевича в «Торпедо». Работать начинаю с понедельника», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Игнашевич возглавляет «Торпедо» с лета 2019 года. Ранее 40-летний специалист в течение одного сезона работал в тренерском штабе молодёжной команды ЦСКА.

«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах «автозаводцы» одержали 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.