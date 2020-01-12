Алдонин подтвердил, что присоединится к тренерскому штабу Игнашевича в «Торпедо»
Бывший полузащитник московского ЦСКА и национальной команды России Евгений Алдонин подтвердил информацию «Чемпионата», что войдёт в тренерский штаб Сергея Игнашевича в столичном «Торпедо».
«Это правда, я присоединяюсь к штабу Сергея Николаевича в «Торпедо». Работать начинаю с понедельника», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Игнашевич возглавляет «Торпедо» с лета 2019 года. Ранее 40-летний специалист в течение одного сезона работал в тренерском штабе молодёжной команды ЦСКА.
«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах «автозаводцы» одержали 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
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