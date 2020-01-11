Алдонин войдёт в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин войдёт в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Торпедо».



Напомним, в конце декабря 2019 года Игнашевич продлил контракт с московским клубом. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года.



До подписания контракта с «Торпедо» Игнашевич в роли тренера работал только в молодёжной команде ЦСКА. Карьеру игрока Сергей завершил летом прошлого года в статусе футболиста «армейской» команды. Алдонин выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего выступал в составе нижегородской «Волги», а в 2014-м завершил карьеру.



«Торпедо», набрав 51 очко в 25 турах, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»