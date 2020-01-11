«Интер» близок к приобретению Янга

Миланский «Интер» близок к покупке защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга. Представители чёрно-синих продолжают вести переговоры с «красными дьяволами», чтобы как можно скорее согласовать сделку, сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

«Интер» уже договорился с Янгом о контракте. Соглашение будет рассчитано на полтора сезона — до 30 июня 2021 года.

Эшли выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Ранее 34-летний англичанин защищал цвета «Астон Виллы» и «Уотфорда». В нынешней кампании Янг забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, минувшим летом «Интер» приобрёл у «Манчестер Юнайтед» нападающего Ромелу Лукаку, а также взял в аренду другого форварда «красных дьяволов» — Алексиса Санчеса.