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«Лион» обыграл «Бордо» в гостевом матче французской Лиги 1

«Лион» обыграл «Бордо» в гостевом матче французской Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо и завершилась счётом 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Бордо» Джимми Бриан. Во втором тайме встречи, на 50-й минуте, форвард «Лиона» Максвелл Корне сравнял счёт. Через 3 минуты нападающий Мусса Дембеле вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Бордо» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до 4 матчей.

«Лион» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бордо» (26) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший в 18 матчах 45 очков и занимающий первое место в таблице чемпионата.

Франция - Лига 1. 20-й тур
11 января 2020, суббота. 19:30 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
1:0 Бриан – 15'   1:1 Корне – 50'   1:2 Дембеле – 53'
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